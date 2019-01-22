Последнее обновление: 22.01.2019 10:13

В Греции начинаются переговоры с руководителями миссий кредиторов

В Греции во вторник начинаются встречи экономического блока правительства с руководителями миссий кредиторов в рамках инспекций ситуации в стране после выхода Афин из программ помощи, сообщил журналистам чиновник в Минфине.

Первой темой станет ситуация в банках, сообщил он.

"Запланированные встречи экономического блока с главами миссий в рамках мониторинга после выхода из меморандумов с кредиторами начнутся во вторник в здании Минюста. В 17 часов начнется вступительная часть, в 18 часов будет обсуждаться кредитно-финансовая сфера", - сказал чиновник.

До этого несколько дней проходили встречи с техническими экспертами. Теперь встречи пройдут с руководителями миссий. Как ожидается, в пятницу они покинут Грецию.

Предполагается, что первая оценка будет сделана на рабочей группе Еврогруппы 31 января, а окончательная на Еврогруппе 11 марта.

Греция 21 августа 2018 года вышла из третьей программы финансовой помощи объемом 86 миллиардов евро. Во время действия программ помощи Греция обязана была согласовывать всю внутреннюю политику, после выхода она остается под надзором кредиторов, которые каждые три месяца будут проводить оценку ситуации.

Греция с 2010 года в связи с тяжелейшим финансовым кризисом потеряла возможность кредитоваться на международных финансовых рынках и вынуждена была заключить меморандумы с кредиторами.

Тройка международных кредиторов выделяла деньги Греции под низкий процент с условием, что она будет проводить жесткие реформы, политику экономии. Внешняя финансовая поддержка Греции стала самой длительной помощью, оказываемой странам еврозоны после международного финансового кризиса. Всего за восемь лет Афины в рамках трех программ помощи получили более 240 миллиардов евро по низким ставкам.

За годы кризиса ВВП сократился более чем на 25%, безработица выросла до 27%, уменьшились на 40% доходы населения.

В последнее время безработица составляет менее 19%, начался небольшой рост экономики.

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