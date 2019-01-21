Последнее обновление: 21.01.2019 15:12

Люксембург станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом

В Люксембурге с 1 марта 2020 года весь общественный транспорт - железные дороги, автобусы и трамваи - станет бесплатным, сообщил министр по общественным работам страны Франсуа Бауш в понедельник, 21 января.

Как отметил министр, эта мера - "изюминка в масштабной стратегии в сфере транспорта".

Власти Люксембурга надеются, что бесплатный проезд в общественном транспорте позволит разгрузить автомобильные дороги. Ежедневно около 200 тысяч человек из Германии, Франции Бельгии ездят на работу в Люксембург.

Уже сейчас в Люксембурге государство субсидирует стоимость проезда в общественном транспорте почти на 90 процентов - на сумму в 491 млн евро в год. Обеспечение полностью бесплатного проезда потребует дополнительных расходов в размере 40 млн евро в год. В правительстве герцогства отметили, что его инициатива продиктована также экологическими и социальными соображениями.

После реализации объявленной меры Люксембург, площадь которого сравнима с федеральной землей Саар, а население составляет 600 тысяч человек, станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом.

Правда, на железной дороге бесплатным станет только проезд в вагонах второго класса, кто хочет ехать первым классом, будет по-прежнему платить полную стоимость билета.

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