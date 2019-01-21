Иран возобновил поставки нефти Японии

Тегеран возобновил поставки нефти в Японию, которые были приостановлены в связи с антииранскими санкциями США, сообщил в понедельник глава Центробанка Ирана Абдолнасер Хеммати.

По его словам, возобновление Японией импорта иранской нефти стало возможным после того, как Вашингтон временно вывел Токио из-под действия антииранских нефтяных санкций, введенных в начале ноября прошлого года, сообщили иранские СМИ.

"Вслед за Китаем, Южной Кореей, Индией и Турцией Япония также начала импорт иранской нефти", - цитируют иранские СМИ А.Хеммати.

Он отметил, что наряду с десятками миллиардов долларов, которыми располагает Центробанк, новые доходы от экспорта нефти станут серьезной поддержкой для иранской экономики.

Глава Центробанка также заверил, что государство располагает достаточным количеством валюты, чтобы удовлетворить потребности населения.

Иран занимает четвертое место среди стран-членов ОПЕК по объемам добычи нефти.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и возобновлению действия односторонних санкций в отношении Ирана.

Антииранские санкции США направлены против тех стран, которые будут закупать нефть у Ирана. При этом Вашингтон выдал ряду стран временные разрешения на импорт иранской нефти.