В Италии одобрили введение базового дохода для неимущих и безработных

Совет министров Италии в четверг вечером одобрил две крупные экономические реформы, являвшиеся ключевыми пунктами программы нынешнего правительства.

Первой и главной из них стало введение безусловного базового дохода для малоимущих, безработных и пожилых людей. Экономическая мера, получившая название «гражданский доход», предусматривает выплату пособия до уровня в 780 евро тем, кто по своим доходам находится ниже уровня абсолютной бедности. В Италии под этим показателем подразумевается отсутствие возможности приобрести пакет основных товаров и услуг, необходимых для нормального существования. Он разнится в зависимости от региона и размера населенного пункта: так, например, согласно статистике, порог бедности в небольшом городе на юге Италии начинается примерно с 560 евро, в крупных центрах севера этот показатель равен примерно 820 евро.

Согласно данным Национального института статистики, за чертой бедности в Италии живут 5 млн человек.

Базовый доход будет представлять собой сочетание пособия по безработице и выплат для неимущих. Размер господдержки будет зависеть от количества человек в семье, их дохода, объема сбережений, наличия недвижимости и транспортных средств.

Так, одинокий человек, живущий в съемном жилье и не имеющий источников дохода, может рассчитывать на получение 780 евро в месяц, из которых 280 пойдут на оплату аренды. В случае если он имеет работу, но она приносит меньше 780 евро в месяц, его доход будет доведен до этого уровня при помощи пособия. Для семьи, например, из двух взрослых и двух несовершеннолетних без своего жилья установлена планка в 1 180 евро, 280 из которых они получат в качестве единой ставки на аренду дома или квартиры.

Также вводится «гражданская пенсия», ее минимальный размер по аналогичной схеме должен составить 780 евро.

Выплата гражданского дохода ограничена сроком в полтора года. Его получатель перед вступлением в программу поддержки подписывает соглашение, которое обязывает его откликнуться на одно из предложений о работе от службы занятости или поступить на курсы переквалификации и повышения профессиональных навыков. Так, в течение первого года безработный или малоимущий получает первое предложение о работе в радиусе 100 км от места проживания или 100 минут езды от него. В случае двух возможных отказов предложения могут поступить со всей территории Италии. Спустя 18 месяцев участник программы обязан принять любое предложение из любого города страны.

Старт новой программе будет дан с апреля. Итальянский бюджет только в 2019 году потратит на нее 7 млрд евро.

Вторым нововведением стала реформа пенсионной системы, которая предусматривает введение еще одной возможности выйти на пенсию вдобавок к нескольким имеющимся схемам.

По новым правилам выход на пенсию возможен по достижении «100» — цифры, складывающейся из возраста и стажа работника, причем возраст не может быть ниже 62, а стаж должен быть не менее 38 лет. Таким образом, минимально возможный возраст выхода на пенсию снижается с 66-67 на пять лет. Отдельно для женщин предусмотрена возможность досрочно выйти на пенсию в возрасте 58-59 лет при наличии 35-летнего стажа. Нововведения начнут работать для частных компаний с апреля, а с августа — для сотрудников государственных предприятий.

Бюджету страны, дефицит которого запланирован на уровне 2,04%, пенсионная реформа в нынешнем году обойдется в 4 млрд евро. Эта сумма вырастет вдвое в 2020 и 2021 годах.