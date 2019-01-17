Экспорт оружия из Германии сокращается третий год подряд

В 2018 году почти на четверть снизилось число поставок немецких вооружений, одобренных правительством Германии. Это следует из ответа министерства экономики ФРГ на запрос депутата от партии "Союз-90"/"зеленые" Омида Нурипура, сообщает информагентство dpa в четверг, 17 января.

По сравнению с 2017 годом общая стоимость экспорта немецких вооружений снизилась с 6,2 млрд евро до 4,8 млрд евро, то есть на 22,7 процента.

Число разрешений, выданных правительством ФРГ на экспорт вооружений, падает третий год подряд - после того, как в 2015 году объем оборонного экспорта достиг рекордного показателя 7,86 млрд евро.

При этом экспорт вооружений в не входящие в Евросоюз и НАТО страны, который вызывает больше всего критики, снизился по сравнению с 2017 годом почти на треть (32,8%). Тем не менее на эти государства в 2018 году пришлось больше половины (52%) общего числа разрешений на оборонные поставки, что в то же время стало рекордным снижением с 2011 года.

В ноябре 2018 года Германия стала единственным крупным экспортером вооружений в ЕС и НАТО, приостановившим поставки в Саудовскую Аравию после убийства журналиста Джамаля Хашогги, которое было предположительно совершено в саудовском консульстве в Стамбуле. Несмотря на это, стоимость оборонного экспорта из ФРГ в Саудовскую Аравию в прошлом году достигла 416 млн евро, благодаря чему Эр-Рияд остался одним из крупнейших импортеров в этой сфере. В их числе - Алжир и Пакистан, потратившие в 2018 году на вооружения из ФРГ также трехзначные миллионные суммы.