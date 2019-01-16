Goldman Sachs зафиксировал рост квартальной выручки от торговли

Goldman Sachs в среду отчитался об увеличении выручки от торговых операций, став первым пока банком Уолл-стрит, который зафиксировал рост в этом сегменте бизнеса в четвертом квартале, поскольку хорошие показатели торговли акциями компенсировали слабость торговли облигациями.

Чистая прибыль, причитающаяся держателям обыкновенных акций, составила $2,32 миллиарда, или $6,04 на акцию, за три месяца, завершившихся 31 декабря, по сравнению с убытком в размере $2,14 миллиарда, или $5,51 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Годом ранее банк отразил в балансе единовременное списание, связанное с изменением налогового законодательства США.

Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $4,45 на акцию, согласно данным I/B/E/S от Refinitiv.