Премьер Испании поддержал идею развития оборонного потенциала ЕС

Премьер Испании в среду, выступая в Европарламенте, поддержал идею создания европейской армии, обосновав это необходимостью обеспечения безопасности Европы и ее суверенитета.

"Чтобы гарантировать безопасность наших граждан и усилить нашу роль в мире как настоящего глобального игрока необходимо решительно продвигаться в сфере безопасности и обороны", - заявил глава испанского правительства Педро Санчес, выступая на сессии в Страсбурге.

Он напомнил, что ЕС удалось более года назад "запустить программу постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны".

"Мы заложили основы, позволяющие создавать собственные оборонные возможности после десятилетий бездействия. Нужно проявить решимость и создать настоящую европейскую армию", - сказал Санчес, выступая перед евродепутатами.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предлагал создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для обеспечения кибербезопасности. Идею поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявляла, что ЕС не занимается строительством "европейской армии" и не собирается конкурировать с НАТО.

В одобренном в декабре лидерами стран ЕС заключении саммита говорилось, что собственные инициативы ЕС в сфере обороны укрепляют стратегическую автономию союза, но в дополнение к деятельности НАТО.