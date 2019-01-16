Последнее обновление: 16.01.2019 13:31

Иран предлагает ЕС отменить таможенные пошлины на импорт продукции

Иран предлагает Европейскому союзу (ЕС) ввести нулевую ставку таможенных пошлин на импорт различной продукции. Об этом, сообщает Trend со ссылкой на агентство IRIB, сказал глава Организации развития торговли Ирана Мухамед Рза Модуди на встрече с послом Швейцарии в Иране Маркусом Лейтнером.

Модуди предлагает европейским странам пересмотреть таможенные тарифы с Ираном. По его словам, несмотря на то, что европейские компании считаются основными игроками на Евразийском континенте, они сторонятся от сотрудничества с Ираном.

На данном этапе, добавил он, развитие торговых отношений между Ираном и ЕС очень важно.

При этом Модуди считает, что страны ЕС не должны ограничиваться торговлей только продовольствнной или лекарственной продукцией. По его мнению, ЕС следует расширить список приобретаемой у Ирана продукции и другими товарами, на которые не распространяются санкции.

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