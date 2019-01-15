Последнее обновление: 15.01.2019 17:52

В Британии изъяли кольцо за $1,5 млн у жены бывшего банкира из СНГ

Замира Гаджиева, супруга бывшего главы государственного Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, приговоренного в 2016 году в Баку к 15 годам лишения свободы, — первый фигурант британского расследования о неясном происхождении имущества иностранцев (UWO), чьи активы заморожены и конфискуются.

В рамках этого расследования NCA конфисковало кольцо, которое Гаджиев приобрел в 2011 году в элитном лондонском универмаге Harrods. Его изъяли у ювелира, который ремонтировал изделие.

В ноябре NCA также изъяло 49 ювелирных изделий стоимостью более $500 тыс., которые лондонский аукционный дом оценивал для дочери Гаджиевых, уточняется в сообщении.

По данным The Times, 55-летняя Гаджиева постоянно проживает в Лондоне на протяжении около десяти лет. Она стала известной из-за дорогостоящих покупок в Harrods — их общую стоимость издание оценивает более чем в $20 млн. Суммарная стоимость замороженных активов Гаджиевой в Лондоне — более $28 млн.

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