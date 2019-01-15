Ресторан в Эмиратах штрафует за недоеденные блюда

Ресторан в ОАЭ ввел штраф для посетителей, переоценивших свои силы и не доевших заказанные блюда.

Таким незаурядным способом владельцы заведения Gulou Hotpot в Дубае хотят привлечь внимание к осознанному потреблению и сокращению отходов, сообщает TimeOut Dubai.

В ресторане действует специальное предложение: заказав за 49 дирхамов хот-пот (бульон в котелке, закипающий прямо на столе), здесь можно есть и пить в неограниченном количестве в течение двух часов. В меню – мясо, рыба, тофу, овощи, лапша и десерты.

Если же блюдо останется недоеденным, посетитель будет обязан заплатить еще 50 дирхамов штрафа.