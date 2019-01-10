Последнее обновление: 10.01.2019 17:08

ЕС расследует налогообложение Nike в Нидерландах

Еврокомиссия сообщила в четверг, что открыла углубленное расследование налогового режима, действующего в отношении Nike Inc в Нидерландах, предполагая, что он мог дать американскому производителю спортивной одежды и обуви незаконное и несправедливое преимущество над конкурентами.

Согласно заявлению Еврокомиссии, власти Нидерландов в период с 2006 по 2015 годы вынесли пять налоговых заключений - два из них по-прежнему в силе, - определяющих метод расчета лицензионных платежей двум структурам Nike, базирующимся в Нидерландах.

Еврокомиссия, контролирующая соблюдение политики в области конкуренции в ЕС, сообщила, что на данном этапе предполагает, что лицензионные платежи, одобренные налоговыми заключениями, возможно, не отражают экономическую реальность.

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