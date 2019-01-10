Саудовская Аравия повысила оценку своих запасов нефти более чем на 2 млрд барр.

Саудовская Аравия опубликовала результаты первого независимого аудита своих запасов нефти и газа после того, как национализировала энергетическую отрасль около 40 лет назад.

Как передает Bloomberg со ссылкой на государственное информагентство, запасы нефти королевства составляют 268,5 млрд баррелей, что на 2,2 млрд баррелей выше показателя, ранее опубликованного правительством.

Запасы газа были пересмотрены в сторону увеличения на 17,2 трлн куб. футов - до 325,1 трлн куб. футов.

Как отметил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, слова которого приводит агентство, фактические запасы нефти и газа еще больше, так как объявленные цифры не учитывают вероятные запасы.