Последнее обновление: 10.01.2019 17:08

Саудовская Аравия повысила оценку своих запасов нефти более чем на 2 млрд барр.

Саудовская Аравия опубликовала результаты первого независимого аудита своих запасов нефти и газа после того, как национализировала энергетическую отрасль около 40 лет назад.

Как передает Bloomberg со ссылкой на государственное информагентство, запасы нефти королевства составляют 268,5 млрд баррелей, что на 2,2 млрд баррелей выше показателя, ранее опубликованного правительством.

Запасы газа были пересмотрены в сторону увеличения на 17,2 трлн куб. футов - до 325,1 трлн куб. футов.

Как отметил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, слова которого приводит агентство, фактические запасы нефти и газа еще больше, так как объявленные цифры не учитывают вероятные запасы.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование