Fiat Chrysler выплатит многомиллиардный штраф из-за дизельгейта

Автомобильный концерн Fiat Chrysler выплатит более $700 млн из-за подозрений в использовании программного обеспечения, которое позволяло дизельным автомобилям компании выделять избыточные выбросы в атмосферу, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, Fiat Chrysler заплатит $311 млн Минюсту США, около $75 млн властям каждого из штатов, проводящих расследования против автопроизводителя и $280 млн для урегулирования исков владельцев автомобилей.

Сам концерн отрицает какие-либо правонарушения со своей стороны, и заявляет, что никогда не разрабатывал подобных программных обеспечений, отмечает агентство.

Напомним, в 2017 году власти США подали соответствующий иск против Fiat Chrysler. Параллельно десятки автовладельцев обвинили компанию в занижении выбросов дизельных автомобилей. Также в отношении автоконцерна несколько американских штатов инициировали расследование. В претензиях к компании говорилось, что она якобы в более чем 100 тыс. автомобилей, проданных в США начиная с 2014 года, установила незаконное программное обеспечение, позволяющее занижать показатель выбросов вредных веществ. В частности речь идет о Jeep Grand Cherokee и пикапах Dodge Ram.