Fitch предупредило о возможном снижении рейтинга США в 2019 году

Международное рейтинговое агентство Fitch в среду предупредило, что может снизить рейтинг США с максимального уровня “ААА” позднее в 2019 году, если приостановка работы американского правительства приведет к достижению потолка госдолга и затруднит подготовку бюджета.

“Если приостановка работы правительства продолжится до 1 марта, а через несколько месяцев проблемой станет потолок госдолга, нам, возможно, придется задуматься о нормативной базе, неспособности принять бюджет... и о том, уместен ли при этом рейтинг “ААА”, - сказал в среду старший аналитик Fitch по вопросам суверенного долга Джеймс Маккормак.

С точки зрения рейтинга проблему представляет именно потолок госдолга.

Правительство США частично приостановило работу 22 декабря из-за разногласий в связи с требованием президента США Дональда Трампа выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.