Последнее обновление: 09.01.2019 17:53

Всемирный банк понизил прогноз по росту мировой экономики

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту темпов мировой экономики в 2019 году - с 3 до 2,9 процента. Это следует из обнародованного во вторник, 8 января, доклада "Перспективы развития мировой экономики", составленного базирующейся в Вашингтоне организацией.

"Оживление экономики стран, которые в значительной мере зависят от экспорта сырьевых товаров, по всей вероятности, будет гораздо более медленным, чем ожидалось", - указали эксперты ВБ, также обратив внимание на сокращение объемов "международной торговли и инвестиций".

В 2020-2021 годах мировые показатели роста опустятся еще ниже - до 2,8 процента.

Всемирный банк публикует доклад "Перспективы мировой экономики" дважды в год - в январе и в июне. При этом специалисты анализируют ключевые аспекты глобальной макроэкономической конъюнктуры и их влияние на государства - члены организации.

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