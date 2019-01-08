Последнее обновление: 08.01.2019 17:38

В ФРГ задержан подозреваемый в причастности к масштабной краже данных

После масштабной кражи личных данных немецких политиков и VIP-персон полиция задержала по подозрению в причастности к этому преступлению 20-летнего мужчину из федеральной земли Гессен, сообщило 8 января Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA).

Задержанный уже дал признательные показания в полном объеме, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в силовых структурах. Подозреваемый был задержан еще 6 января. На следующий день поступили сообщения, что правоохранительные органы провели обыск в квартире 19-летнего программиста в городе Хайльбронн и изъяли техническое оборудование.

На допросе программист показал, что уже давно поддерживает контакт с хакером, на которого возлагается ответственность за кражу и обнародование в интернете частных данных немецких политиков и других известных лиц, включая номера их мобильных телефонов и адреса электронной почты. О массовой утечке данных немецких политиков стало известно 4 января.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование