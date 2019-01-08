Последнее обновление: 08.01.2019 17:38

MasterCard объявила о редизайне логотипа

Категории: США Mastercard

Международная платежная система MasterCard решила изменить логотип, убрав из него название, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, в эмблеме платежной системы останутся только пересекающиеся красный и желтый круги.

Смену логотипа в Mastercard связали с ростом "потребительского и торгового пейзажа" и тем, что более 80% людей узнают его без упоминаний названия. В компании уверены, что символ MasterCard будет лучше ее символизировать, чем слово.

Пересекающиеся красный и желтый круги являются отличительным знаком MasterCard уже более 50 лет, отмечается в сообщении.

MasterCard – одна из крупнейших платежных систем в мире. Компания была основана в 1966 году и работает в 210 странах. Ежегодно она проводит около 22 млрд трансакций.

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