Казахстан утвердил тариф на транспортировку российской нефти в Китай

Казахстан утвердил стоимость транспортировки российской нефти через свою территорию в Китай, сообщила пресс-служба государственной нефтетранспортной компании "Казтрансойл" (КТО).

"Приказом министра энергетики Республики Казахстан (…) утверждена на период 2019-2023 годы стоимость транспортировки российской нефти в количестве 10 миллионов тонн в год через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику (…) в размере 15 долларов США за одну тонну без учета НДС", - говорится в сообщении на сайте компании.

В том числе на участке "граница Российской Федерации – граница Республики Казахстан (Прииртышск) – Атасу (Республика Казахстан)", включая перевалку нефти на перекачивающей станции "Атасу", стоимость транспортировки составит 4,23 доллара, а на участке "Атасу (Республика Казахстан) – Алашанькоу (Китайская Народная Республика)" тариф составит 10,77 доллара за тонну без учета НДС.