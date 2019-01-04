Аналитики прогнозируют снижение цен на газ в Европе в 2019 году

Европейские цены на газ могут упасть в 2019 году впервые за четыре года на фоне мягкой зимы, роста поставок СПГ и предложения из России. Цены могут снизиться до $5,5 за 1 млн британских тепловых единиц (btu), если зима в Северном полушарии останется мягкой, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз Wood Mackenzie.

"Вопрос в том, сколько газа Россия поставит на европейские рынки, - это будет ключевым фактором, - цитирует агентство слова директора по исследованиям рынка газа в Европе WoodMac Мюррея Дугласа. - Россия заявляла, что хочет сохранить объем поставок. Это может привести к ценовому коллапсу в летние месяцы, когда мы увидим большой объем предложения СПГ".

Рост предложения СПГ, как ожидается, будет опережать увеличение спроса в Азии, что подстегнет поставки в Северо-Западную Европу со 2-го квартала.

По прогнозу Morgan Stanley, Европа нарастит импорт СПГ на 14%, до 56 млрд кубометров. Россия может следовать первоначальному плану, сфокусировавшись на доле рынка, или же она может попытаться защитить цены, сдерживая экспорт.

В Великобритании цена на газ составила $7,88 за 1 млн btu в 2018 году. В Нидерландах контрактная цена, согласно медианному прогнозу семи опрошенных агентством аналитиков, составит 22 евро за мегаватт-час ($7,35 за 1 млн btu) в 2019 году. Это несколько ниже средней цены 2018 года (22,28 евро) и заметно ниже годового пика (более 29 евро).