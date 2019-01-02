Последнее обновление: 02.01.2019 17:05

Немецкие инкассаторы бастуют - возможен дефицит наличных в банках

Немецкие инкассаторы в первый рабочий день 2019 года не вышли на работу, профсоюз Verdiтребует повышения зарплат на 250 евро. Об этом сообщает Радио Берлин-Бранденбург .

«Это предупредительная забастовка с потенциально значительными последствиями: сотрудники службы перевоза денег требуют больше денег и заявляю об этом в среду общенациональной предупредительной забастовкой. Она может привести к значительным негативным последствиям для платежей в регионе», - говорится в репортаже.

Основанием для забастовки стало требование повышения заработной платы 12 тысячам работников отрасли на полтора евро в час – это 250 евро в месяц. Кроме того, профсоюз призывает уравнять заработную плату на востоке и западе страны в течение 2 лет (сейчас зарплата сотрудников в восточных регионах составляет 1800-2400 евро ежемесячно без вычетов и отчислений, а в западных 2200-2900 евро).

Тарифные переговоры пройдут 3 и 4 января в Бад-Наухайме в земле Гессен.

Отмечается, что из-за забастовки высока вероятность дефицита наличности в банкоматах и банках.

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