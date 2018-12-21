Китай отмахнулся от "клеветнических" обвинений в экономическом шпионаже со стороны Запада

Министерство иностранных дел Китая в пятницу сообщило, что решительно отвергает “клеветнические” обвинения со стороны США и их союзников, критикующих Пекин за экономический шпионаж, и призвало Вашингтон отказаться от нападок.

США также должны снять обвинения с двух граждан КНР, сообщило министерство, отметив, что Китай никогда не участвовал в краже коммерческих тайн и не поддерживал ее.

“Мы призываем американскую сторону немедленно исправить ошибочные действия и прекратить клеветнические обвинения, касающиеся безопасности в интернете”, - сообщило ведомство, добавив, что примет необходимые меры для защиты собственной безопасности в киберпространстве и своих интересов.

“Неоправданно критикуя Китай за так называемую “киберкражу”, американская сторона обвиняет других, хотя вина лежит именно на ней, и это самообман. Китай решительно не может с этим согласиться”.

Прокуроры США ранее предъявили двум гражданам Китая, связанным с разведывательной службой министерства государственной безопасности КНР, обвинения в краже конфиденциальной информации у американских правительственных ведомств и компаний по всему миру.

Прокуроры обвинили Чжу Хуа и Чжан Шилуна в хакерских атаках на ВМС США, НАСА и министерство энергетики, а также на десятки компаний. Целью операции было получить контроль над интеллектуальной собственностью и корпоративными тайнами, чтобы обеспечить китайским компаниям несправедливое конкурентное преимущество, сказали они.

Обвиняемые были членами хакерской группы, известной как APT 10, а также работали в компании Huaying Haitai Science and Technology Development Co в Тяньцзине, сказали прокуроры.

Великобритания, Австралия и Новая Зеландия также обвинили Китай в том, что называют глобальной кампанией по краже коммерческой интеллектуальной собственности в киберпространстве.

Китайский МИД сообщил, что комментарии Великобритании и других стран также являются “клеветническими” и что страны руководствуются “скрытыми мотивами”.

Пять источников, знакомых с атаками, сказали Рейтер, что хакеры взломали сети Hewlett Packard Enterprise Co и IBM, а затем совершили атаки на компьютеры их клиентов. IBM сообщила, что не обнаружила свидетельств утечки конфиденциальных данных. HPE сообщила, что не может комментировать ситуацию.