Fitch присвоило Узбекистану рейтинги "ВВ-", прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Узбекистану долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) по обязательствам в иностранной и национальной валютах "ВВ-", сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз рейтинга - "стабильный".

Кроме того, стране присвоены краткосрочные РДЭ на уровне "В", потолок странового рейтинга - "ВВ-".

Аналитики агентства ожидают роста экономики Узбекистана на 5% в 2018 году, слабого замедления до 4,9% в следующем году, а затем ускорения до 5,3% в 2020 году. Это лучше средних темпов экономического подъема в странах с рейтингами категории "ВВ".

Между тем ВВП Узбекистана в расчете на душу населения составляет всего $1188, или менее пятой части от среднего показателя в $6600 для государств с рейтингами "ВВ", отмечается в сообщении Fitch.