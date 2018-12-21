Последнее обновление: 21.12.2018 12:15

Fitch присвоило Узбекистану рейтинги "ВВ-", прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Узбекистану долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) по обязательствам в иностранной и национальной валютах "ВВ-", сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз рейтинга - "стабильный".

Кроме того, стране присвоены краткосрочные РДЭ на уровне "В", потолок странового рейтинга - "ВВ-".

Аналитики агентства ожидают роста экономики Узбекистана на 5% в 2018 году, слабого замедления до 4,9% в следующем году, а затем ускорения до 5,3% в 2020 году. Это лучше средних темпов экономического подъема в странах с рейтингами категории "ВВ".

Между тем ВВП Узбекистана в расчете на душу населения составляет всего $1188, или менее пятой части от среднего показателя в $6600 для государств с рейтингами "ВВ", отмечается в сообщении Fitch.

blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование