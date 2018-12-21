Прибыль и выручка Nike за 2-й финквартал превзошли прогнозы

Чистая прибыль крупнейшго в мире производителя спортивных товаров Nike Inc в сентябре-ноябре 2018 года увеличилась на 10% - до $847 млн, или $0,52 на акцию, по сравнению с $767 млн, или $0,46 на акцию годом ранее говорится в пресс-релизе Nike.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,46 на акцию.

Выручка компании увеличилась до $9,37 млрд c $8,55 млрд при среднем прогнозе аналитиков в $9,17 млрд.

Валовая рентабельность повысилась на 80 базисных пунктов, до 43,8%.

Продажи Nike на рынке Северной Америки, где компания получает львиную долю своей выручки, в минувшем квартале подскочили на 9%, до $3,78 млрд. В Китае продажи взлетели на 26%, до $1,54 млрд.

В регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку, продажи выросли на 8%, до $2,3 млрд, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Латинской Америке выручка компании увеличилась на 2%, до $1,3 млрд.

Продажи обуви Nike в мире в прошедшем квартале поднялись на 11% в годовом выражении, до $5,565 млрд, одежды - на 10%, до $3,05 млрд, спортивного оборудования - снизились на 1%, до $323 млн.

Акции Nike в ходе электронной сессии в пятницу подорожали на 7,9%. С начала года капитализация компании выросла на 8%, до $110,5 млрд.