Палата представителей США согласилась с требованием Трампа по бюджету

Палата представителей США одобрила в четверг вечером по вашингтонскому времени выделение пяти миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой.

В поддержку проголосовали 217 конгрессменов, против - 185.

Теперь законопроект направлен в сенат, большинство в котором уже заявили о том, что проголосуют против него.

Сенат США принял в ночь на четверг временный бюджет до 8 февраля 2019 года. Однако президент США Дональд Трамп отказался его подписать из-за того, что в него не включены запрошенные им средства на строительство стены с Мексикой.

В августе президент США Дональд Трамп заявил, что на строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальными мигрантами уже выделено 3,5 миллиарда долларов, в бюджете запрошено еще 5 миллиардов. Если обе палаты конгресса до 21 декабря не поддержат бюджет, то по закону все бюджетные организации приостановят или существенно ограничат работу из-за отсутствия утвержденного финансирования.