ЕС пришел к компромиссу с Италией относительно бюджета, отложил дисциплинарные меры

Еврокомиссия заключила с Италией соглашение относительно бюджета страны на 2019 год, которое позволит Риму избежать дисциплинарных мер Евросоюза, сказал вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

“Принятое решение не идеально. Оно пока не ведет к долгосрочному урегулированию экономических проблем Италии. Но оно позволяет нам на данном этапе избежать процедуры чрезмерного дефицита”, - сказал Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе.

Он добавил, что решение может быть пересмотрено в январе, если Рим в полной мере не выполнит условия договоренности с Брюсселем.

В рамках компромисса с блоком Италия понизила целевой уровень дефицита бюджета на 2019 год до 2,04 процента ВВП с 2,4 процента, предусматривавшихся первоначальным планом.

В ноябре Еврокомиссия сообщила, что проект бюджета Италии на 2019 год не соответствует правилам еврозоны, и пригрозила дисциплинарными мерами, которые могли обернуться для Италии штрафом в размере до 0,2 процента ВВП.