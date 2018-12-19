Китай и США снова поспорили в ВТО, винят друг друга в торговом кризисе

США и Китай вновь вступили в спор на встрече Всемирной торговой организации (ВТО) в среду, обвинив друг друга в подрыве многосторонней торговой системы, следует из текстов выступлений, с которыми ознакомился Reuters.

Представитель США при ВТО Деннис Шей также отмахнулся от комментариев Европейского союза, который в понедельник сообщил, что Вашингтон находится в “эпицентре” кризиса.

“Кризис вызван фундаментальной несовместимостью экономического режима Китая, деформирующего торговлю и недружественного рынку, с открытой, прозрачной и предсказуемой международной торговой системой”, - сказал Шей.

“Ситуация усугубляется коллективной неспособностью членов (ВТО) решить эту проблему на протяжении многих лет”.

Шей обвинил Китай в попытках добиться насильственной передачи технологии и “откровенно украсть их, когда сочтет необходимым”, чтобы стать лидирующим производителем, особенно в стратегических отраслях.

Заместитель генерального директора департамента по делам ВТО в китайском министерстве коммерции Ху Инчжи сказал, что в основе кризиса лежат “безрассудные действия” администрации президента США Дональда Трампа.

“Китай категорически отказывается быть козлом отпущения и оправданием одностороннего подхода и протекционизма”, - сказал он.

Однако, по словам Ху, Китай надеется, что после прошедшей в начале декабря встречи между председателем КНР Си Цзиньпином и Трампом обе державы смогут “двигаться в одном направлении в условиях взаимного уважения, способствуя стабильности мировой экономики и торговли”.

Китай и США заключили временное торговое перемирие 1 декабря по итогам переговоров Си и Трампа в Аргентине.