Сенат США одобрил реформу уголовного правосудия

Сенат США утвердил законопроект, который самым существенным за последние десятилетия образом реформирует систему уголовного правосудия. За документ, ранее согласованный демократами и республиканцами, во вторник, 18 декабря, проголосовали 87 сенаторов, 12 выступили против.

Теперь документ поступит на рассмотрение Палаты представителей, где также ожидается его широкая поддержка. Предполагается, что законопроект будет принят уже на текущей неделе и он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Законопроект предоставляет судьям большую свободу действий при вынесении определенных приговоров, расширяет возможности реабилитации заключенных и улучшает условия их содержания. Кроме того, он предполагает смягчение наказания за ряд категорий правонарушений.

При этом поправки коснутся лишь порядка 180 тысяч американских заключенных. В общей сложности, по официальным данным на конец 2016 года, в тюрьмах США содержались около 2,1 миллиона человек.

Дональд Трамп приветствовал принятие Сенатом законопроекта. "Америка - величайшая страна мира, и моя работа состоит в том, чтобы бороться за всех граждан, в том числе, за тех, кто совершил ошибки", - написал он в Twitter.