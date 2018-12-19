Цены на СПГ в Китае за две недели подскочили на 26%

Стоимость сжиженного природного газа (СПГ) в Китае подскочила на 26% за последние две недели из-за снижения температуры воздуха и увеличения спроса на газ для обогрева домов.

Отпускная цена СПГ во вторник составила максимальные с 14 февраля 5247 юаней за тонну ($16,52 за 1 млн британских тепловых единиц), по данным Шанхайской биржи нефти и газа.

В отличие от регулируемых государством цен на трубопроводный газ, цены на СПГ меняются свободно и лучше отражают реальную ситуацию на рынке в плане спроса и предложения.

По данным синоптиков, погода в Пекине в период с 4 по 14 декабря была холоднее среднего уровня за последние 30 лет для этого времени года. Прогноз предусматривает дальнейшее похолодание с 24 декабря по 2 января.