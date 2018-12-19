Последнее обновление: 19.12.2018 13:47

BMW и Porsche обошли Tesla за скоростью “заправки” электромобилей

Компании BMW и Porsche представили прототип зарядной станции, которая за менее чем три минуты может зарядить электромобиль.

Как сообщает Bloomberg, этим они обошли компанию Tesla.

Устройства BMW и Porsche "заправляют" батареи авто зарядом, который является достаточным, чтобы проехать 100 километров, за менее чем 3 минуты.

Следовательно, результаты испытаний были получены с тестовыми авто и скажутся скорее на будущем частного электротранспорта.

Автомобили, на которых испытывали устройство, заряжались до 80% мощности за 15 минут, информирует Bloomberg. В то же время станции Tesla нуждаются около получаса для такой зарядки, по данным сайта компании.

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