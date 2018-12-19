Саудовская Аравия приняла рекордный в истории страны бюджет

Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил самый крупный бюджет в истории королевства с доходами в размере 975 миллиардов саудовских риалов (около 215 миллиардов долларов), параметры финансового документа на новый год огласил во вторник король Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.

Расходная часть бюджета составила 1106 триллионов риалов (294,8 миллиарда долларов).

Бюджет принят на 1440-1441 финансовый год (по мусульманскому календарю хиджре, начавшемуся 11 сентября 2018 года).

"(Этот бюджет) самый большой бюджет в истории королевства Саудовская Аравия. Его целью является поддержка экономического роста, повышение эффективности расходов и достижение устойчивости и финансовой стабильности в рамках целей Vision 2030",- заявил король, речь которого транслировало государственное телевидение страны.

Дефицит бюджета составил 131 миллиард саудовских риалов (34,92 миллиарда долларов).