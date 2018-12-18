Япония создает подразделения космических войск и кибербезопасности

Основные положения нового плана обороны Японии на ближайшие 10 лет, который приняло во вторник правительство Японии, включают в себя создание подразделений для защиты космического и киберпространства, а также расширяют применение роботов и искусственного интеллекта.

"В условиях снижения рождаемости и сокращения населения укрепление и сохранение обороноспособности как никогда требует укрепления кадровой основы. В дополнение к привлечению талантливых кадров необходимо использование результатов передовых технологий, таких как искусственный интеллект и другие", - говорится в документе.

Кроме того, "для сбора информации в удаленных от нашей страны районах для постоянного наблюдения в воздушном пространстве" будет создано подразделение беспилотников.

Япония впервые выделила космическое и киберпространство в зону, подпадающую под действие плана обороны страны.

"Для проведения операций в … таких новых областях, как космос, электромагнитные волны и киберпространство, усилить общее управление. Для постоянного наблюдения в космическом пространстве, а также для того, чтобы создать препятствия для командования и передачи информации противника, а также для того, чтобы на различных этапах от рядовой ситуации до чрезвычайной сохранять перевес в использовании космического пространства, создать при военно-воздушных силах самообороны специальное подразделение по космическому пространству и усилить его общее управление", - говорится в новом плане обороны.

Точно так же "для постоянного наблюдения в сфере информационных коммуникаций силами самообороны, а также для того, чтобы помешать противнику использовать киберпространство для атак на нашу страну, кардинально усилить способности киберобороны и создать подразделение обороны в киберпространстве".

Кроме того, план подразумевает переоборудование двух вертолетоносцев класса "Издумо" для превращения их в авианосцы и размещения на них 20 истребителей F-35B. По Конституции Япония не может обладать наступательными вооружениями, поэтому Токио подчеркивает, что состоящие на вооружении сил самообороны четыре вертолетоносца по многим параметрам совпадают с авианосцами и выглядят очень похоже на ударные авианосцы, но таковыми не являются, так как не могут перевозить истребители, а только вертолеты. В этой связи Япония намерена размещать истребители на "Идзумо" не на постоянной основе, а во время чрезвычайной ситуации или учений.

Расходы на среднесрочный план развития обороны, рассчитанный на пять лет, составит 27,47 триллиона иен (245 миллиардов долларов), что станет рекордной суммой. Рекордные расходы вызваны необходимостью перевооружения военно-воздушных сил самообороны 42 новыми истребителями F35B и 63 истребителями F35A. Всего будет закуплено 105 новых самолетов. Отразились на увеличении расходов и планы по закупке наземных противоракетных комплексов Aegis Ashore. Год назад в период наивысшей эскалации напряженности на Корейском полуострове и пусками баллистических ракет Северной Кореей Япония приняла решение о размещении на своей территории двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Они должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Каждая установка обойдется Японии в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов).