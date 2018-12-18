В связи с уступками "желтым жилетам" Франция не выполнит требования ЕС по бюджету

После того как власти в Париже пошли на уступки протестному движению "желтых жилетов" и пообещали выполнить ряд их требований, Франции не удастся выполнить бюджетные требования ЕС.

Дефицит бюджета в 2019 году может возрасти до 3,2 процента ВВП, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп в интервью финансовой газете Les Échos, опубликованном вечером в воскресенье, 16 декабря.

По его словам, финансовые меры, на которые согласился пойти президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на массовые протесты, обойдутся казне в сумму порядка 10 миллиардов евро. Согласно изначальным планам Парижа, дефицит бюджета в следующем году должен был составить 2,8 процента ВВП. По правилам ЕС, данный показатель не должен превышать 3 процентов совокупного объема производимых товаров и услуг.

Несмотря на внеплановый рост новой задолженности, власти Франции намерены выполнить "максимум данных обещаний", подчеркнул Филипп. Он также сообщил о планах ограничения налоговых послаблений для бизнеса и других обсуждаемых способах экономии бюджетных средств.

Выступая 10 декабря с обращением к нации, Макрон заявил, что берет на себя "часть ответственности" за нынешний кризис. Глава государства пообещал, что в 2019 году не будет повышен уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. Оплата труда в сверхурочные часы также не будет облагаться налогами, добавил он.

Повышение минимальной зарплаты было одним из ключевых требований протестного движения "желтых жилетов". Акции начались в ноябре из-за намерения французских властей ввести налог, который привел бы к повышению цен на автомобильное топливо. После того как правительство в Париже утвердило мораторий на рост топливных налогов, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны.