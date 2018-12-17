ABB продаст подразделение Power Grids японской Hitachi в рамках сделки суммой $11 млрд

ABB продаст 80,1 процента своего электросетевого бизнеса Power Grids японской компании Hitachi, сообщила швейцарская инжиниринговая группа в понедельник, добавив, что вернет акционерам чистый доход от продажи в размере $7,6-7,8 миллиарда.

Стоимость подразделения Power Grids в рамках сделки оценивается в $11 миллиардов, сообщила ABB, которая также объявила о планах изменения структуры остального бизнеса.

После списаний, связанных с реструктуризацией, в размере $500 миллионов, ежегодные расходы ABB сократятся примерно на $500 миллионов.

Изначально ABB сохранит 19,9 процента электросетевых активов. Опцион позволяет ей продать эту долю по справедливой рыночной цене, не ниже 90 процентов от согласованной стоимости предприятия, через три года после закрытия сделки.

Покупка позволит Hitachi расширить присутствие на электросетевом рынке, тогда как ABB, которая также занимается производством промышленных роботов, хочет избавиться от наименее доходного бизнеса и сфокусироваться на таких областях, как автоматизация.

В подразделении Power Grids работают 36.000 человек, его продажи в прошлом году достигли $10,4 миллиарда. Маржа операционной прибыли в третьем квартале составила 10,0 процентов, снизившись на 60 базисных пунктов по сравнению с предыдущим годом.