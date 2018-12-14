Беларусь хочет стать форекс-Меккой

Нацбанк Беларуси постановлением №584 от 7 декабря 2018 года внес поправки в регулирование деятельности форекс-компаний на территории страны в надежде, что данный шаг в одночасье превратит страну в центре Европы в Мекку для форекс-трейдеров.

«…в рамках оптимизации подходов... вводится дифференцированный подход при определении минимального размера (обеспечительного капитала) в зависимости от резидентства клиентов. Так, в случае поступления маржинального обеспечения от клиентов-резидентов минимальный размер обеспечительного капитала будет составлять, как и прежде, 50% маржинального обеспечения, от клиентов-нерезидентов – 25% (раньше также составлял 50%)”, - говорится в пресс-релизе регулятора со ссылкой на упомянутое постановление.

“Кроме того, форекс-компании смогут использовать сформированный обеспечительный капитал в сумме его превышения над минимальным размером, но не более 10% обеспечительного капитала. Ранее указанный норматив составлял не более 5%”, - отмечается в пресс-релизе.

“Принятые новации призваны способствовать переходу клиентов-нерезидентов на обслуживание из иностранных форекс-компаний в белорусские форекс-компании”, - почему-то уверен Нацбанк Беларуси.