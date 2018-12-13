BMW и Porsche презентовали супер быструю зарядную станцию

Автопроизводители BMW AG и Porsche представили зарядную станцию, которая позволяет заряжать электрокары меньше чем за три минуты, что позволит автомобилю проехать 100 километров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление BMW.

"BMW AG и Porsche представили зарядную станцию, заряжает электронные автомобили меньше чем за три минуты. Это даст возможность автомобилю преодолеть расстояние в 100 километров. Таким образом BMW AG и Porsche опередили компанию Tesla Inc", - говорится в сообщении.

Как сообщает Bloomberg, электрическая мощность новой станции составляет 450 киловатт, что втрое больше, чем у станции Tesla.

Разработаны тестовые автомобили, которые в состоянии справляться с такой мощностью, зарядились до 80 % всего за 15 минут. В то время как на станциях Tesla, для похожей зарядки, нужно подождать около 30 минут.

Отмечается, что, кроме BMW AG и Porsche, в разработке мощной станции также принимали участие компании Siemens AG, Allego GmbH и Phoenix Contact E-Mobility GmbH.