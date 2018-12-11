Покупка ЕЦБ гособлигаций не противоречит законодательству ЕС - Европейский суд

Противники скупки гособлигаций и других ценных бумаг Европейским Центробанком (ЕЦБ) потерпели поражение в Европейском суде. Во вторник суд в Люксембурге постановил, что эта практика ЕЦБ, вызывающая особенно сильные нарекания в Германии, не противоречит законодательству ЕС.

Федеральный конституционный суд ФРГ летом 2017 года выразил сомнение в том, что скупка гособлигаций входит в компетенцию ЕЦБ. Судьи в Карлсруэ нашли серьезные основания полагать, что эти действия нарушают запрет монетарного государственного финансирования, и обратились за разъяснениями к Европейскому суду.

Иск против действий ЕЦБ также подали христианско-социальный политик Петер Гаувайлер, основатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бернд Лукке и берлинский профессор Маркус Кербер.

Программа QE была запущена в марте 2015 года с целью предотвращения дефляции. Однако критики считают, что ЕЦБ выходит за рамки своего мандата, поскольку данная программа, по их мнению, равносильна финансированию бюджетов стран еврозоны с высоким госдолгом.

По итогам последнего заседания в октябре ЕЦБ заявил о намерении завершить ее действие в декабре 2018 года. Сейчас ежемесячный объем покупки облигаций составляет 15 млрд евро. Вместе с тем ЕЦБ снова отметил, что завершение QE будет зависеть от поступающих данных, в том числе об инфляции и инфляционных ожиданиях.