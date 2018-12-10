США назвали 1 марта "строгим дедлайном" для завершения торговых переговоров с Китаем

Если торговые переговоры с Китаем не будут успешно завершены к 1 марта, Вашингтон введет новые импортные пошлины, сказал в воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, назвав этот срок “строгим дедлайном”.

“С моей точки зрения, это строгий дедлайн. Когда я говорю с президентом США, он не говорит о том, чтобы продолжать (переговоры) после марта”, - сказал Лайтхайзер в эфире телеканала CBS, комментируя решение американского лидера Дональда Трампа отложить введение новых пошлин на импорт китайских товаров на период проведения переговоров.

Инвесторы “могут не сомневаться, что, если у нас будет возможность заключить сделку, которая обеспечит защиту американских технологий... и получение дополнительного доступа к рынку... президент хочет, чтобы мы ее заключили”, сказал Лайтхайзер.

“Если нет, будут пошлины”, - добавил он.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Лу Кан выразил надежду на реализацию договоренностей, заключенных Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине.

“Мы надеемся, что обе стороны смогут при помощи добросовестных совместных усилий добиться реализации консенсуса, к которому пришли лидеры двух стран на встрече в Аргентине”, - сказал Лу журналистам.

Трамп и Си заключили торговое перемирие, которое позволило отсрочить запланированное на 1 января повышение Вашингтоном пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $200 миллиардов до 25 с 10 процентов.

Однако новость о задержании в Канаде по запросу США топ-менеджера китайской Huawei Technologies Co Ltd на минувшей неделе потрясла глобальные рынки, вызвав опасения об очередном усилении торгового спора Вашингтона и Пекина.

Лайтхайзер, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу и торговый советник Питер Наварро в воскресенье подчеркнули, что задержание главного финансового директора и дочери основателя Huawei Мэн Ванчжоу не представляет угрозы для переговоров.