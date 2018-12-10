Последнее обновление: 10.12.2018 14:50

ЦБ Франции снизил прогноз роста ВВП в IV квартале из-за уличных протестов

Рост ВВП Франции замедлится в четвертом квартале 2018 года из-за уличных протестов против политики властей, ударивших по деловой активности, сообщил в понедельник французский Центробанк.

Банк Франции понизил прогноз роста ВВП страны в октябре-декабре до 0,2 с 0,4 процента в квартальном выражении. В третьем квартале ВВП вырос на 0,4 процента.

Топ-менеджеры компаний, опрошенные в рамках ежемесячного исследования Центробанка о состоянии делового климата, сказали, что протесты ударили по цепям поставок и розничным продажам, оказав давление на деловую активность в ноябре.

Федерация французских ритейлеров сообщила, что сектор потерял из-за протестов около 1 миллиарда евро выручки.

Изначально участники протестов, начавшихся 17 ноября, выражали недовольство по поводу увеличения расходов населения из-за введенных властями дополнительных налогов на дизельное топливо, которые президент Франции Эмманюэль Макрон назвал необходимыми для борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды.

Однако позднее они переросли в более масштабные демонстрации против политики президента. Правительство Франции в результате исключило статью о повышении топливного налога из проекта бюджета на 2019 год.

До начала демонстраций экономисты прогнозировали ускорение роста ВВП Франции во втором полугодии 2018 года на фоне снижения налогов, призванного повысить покупательскую способность и расходы населения.

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