Последнее обновление: 07.12.2018 12:41

ЗВР Беларуси в ноябре выросли на $323,3 млн.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 декабря 2018 года, по предварительным данным, составили 7 439,9 млн. долларов США (в эквиваленте), сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

За ноябрь 2018 года золотовалютные резервы выросли на 323,3 млн. долларов США (на 4,7 процента) после роста в октябре 2018 года на 181,3 млн. долларов США (на 2,6 процента).

«Правительством и Национальным банком в ноябре исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 150 млн. долларов США», - отмечается в сообщении.

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