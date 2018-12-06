Opel выпустит электроверсии всех моделей до 2024 года

Немецкий автоконцерн Opel делает ставку на электромобили.

"Мы избавимся от выбросов углекислого газа", - заявил глава концерна Михаэль Лошеллер на встрече с журналистами, передает информагентство dpa в четверг, 6 декабря.

В частности, в 2019 году планируется выпустить электрическую версию компактного автомобиля Corsa, которая, по словам Лошеллера, станет "настоящим народным электромобилем" и "сделает электротранспорт доступным для широко круга клиентов".

На 2019-2020 года запланирован также выпуск гибридной версии модели SUV Grandland X и электрических версий моделей SUV Mokka и Vivaro. Opel намерен до 2024 года представить электроверсии всех своих существующих моделей.

В последние два десятилетия ныне успешный автоконцерн Opel стал убыточным. Летом 2017 года французская группа Peugeot Citroen (PSA) приобрела у американской корпорации General Motors за 1,3 млрд евро ее дочерние фирмы - Opel вместе с британской Vauxhall. PSA надеется что реформирование компании даст положительные результаты уже к 2020 году. Лошеллер в свою очередь обещал, что новая компания Opel будет прибыльной, ориентированной на мировой рынок и электромобильность.

15 октября 2018 года в офисах Opel в Рюссельсхайме и Кайзерслаутерне прошли обыски в связи с подозрением в манипуляциях с уровнем выхлопных газов. Концерн подозревают в сбыте дизельных автомобилей с манипулированным программным обеспечением. Федеральное автотранспортное ведомство Германии распорядилось начать отзыв 96 тысяч дизельных автомобилей Opel во всем мире, в том числе около 32 тысячи - в Германии.