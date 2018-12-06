Влияние пошлин в США расширилось, рост зарплат ускоряется - Бежевая книга ФРС

Связанное с введением импортных пошлин повышение цен стало заметнее в американской экономике, хотя в целом темпы инфляции в большинстве регионов страны остаются скромными, сообщил Федрезерв в среду.

Согласно Бежевой книге ФРС, докладу о состоянии экономики США, темпы роста ВВП, похоже, находятся в диапазоне от сдержанных до умеренных.

Хотя опрошенные ФРС представители многих компаний выразили опасения по поводу последствий торговой войны США и КНР, фирмы продолжили нанимать персонал и сообщили об увеличении премий и зарплат.

Рынок труда в широком спектре отраслей продолжает укрепляться, а темпы роста зарплат “тяготеют к верхней границе диапазона от сдержанных до умеренных”, сообщила ФРС.

Регулятор, как ожидается, повысит ставки по итогам заседания 18-19 декабря. Чиновники Центробанка говорят, что укрепление американской экономики может спровоцировать ускорение инфляции, если не продолжить повышать стоимость заимствований.

В то же время доклад ФРС указал на эскалацию рисков, на которые чиновники регулятора все чаще обращают внимание, думая о том, насколько продолжительным должен быть текущий цикл повышения ставок.

Сообщения о спровоцированном пошлинами повышении цен стали поступать от предприятий из большего числа отраслей, “от производителей и подрядчиков до ритейлеров и ресторанов”, сообщила ФРС.