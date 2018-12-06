Лондон замораживает выдачу инвестиционных виз

В Великобритании с полуночи пятницы, 6 декабря, приостанавливается действие программы по предоставлению инвестиционных виз Tier 1 Investor, для получения которых необходимо было вложить в британскую экономику порядка 2 млн фунтов (2,2 млн евро). Об этом в четверг, 6 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

Как пояснили в британском МВД, временная заморозка программы связана с предпринимаемыми властями усилиями по "борьбе с отмыванием денег и организованной преступностью".

После внесения соответствующих корректировок в 2019 году процесс выдачи виз Tier 1 Investor будет возобновлен.

В числе новых требований к соискателям - необходимость в обязательном порядке предоставлять бизнес-отчетность, доказывающую законность происхождения средств. Кроме того, капиталы не должны иметь форму облигаций госзайма.

Инвестиционная виза первоначально выдавалась на три года и четыре месяца с возможностью последующего продления. Через пять лет после ее предоставления можно было получить постоянный вид на жительство В Великобритании, по истечении шестого года - гражданство.

Происхождение средств не требовалось подтверждать, если не менее 2 млн фунтов находились на личном счету соискателя в банке любой страны в течение трех месяцев к моменту подачи заявления. Соискателю также не нужно было доказывать знание английского и наличие средств на проживание в Великобритании. Кроме того, документ позволял перевезти в страну членов семьи.

Эта программа была особенно популярна среди богатых граждан России и Китая. Как уточняет издание Daily Mail, за минувшие десять лет Великобритания выдала порядка трех тыс. инвестиционных виз, 60 процентов из них - россиянам и китайцам.

С февраля текущего года в Великобритании вступил в силу закон, наделяющий правоохранительные органы страны правом обязать владельцев имущества стоимостью более 50 тысяч фунтов объяснять, как именно они заработали деньги на его покупку.

Эту норму можно применять только к политически значимым персонам и связанным с ними лицам, поясняют в международной организации Transparency International (TI). Если владелец не объяснит происхождение денег, его имущество арестуют и конфискуют в пользу государства.