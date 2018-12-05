Куба запускает мобильный интернет, стоимость 4Гб равна средней зарплате

Кубинцы с четверга смогут выходить в интернет с мобильных устройств, сообщила государственная телеком-монополия ETECSA, что станет значительным шагом вперед для страны, страдающей от качества связи.

Сотовые телефоны есть у примерно половины из 11,2 миллиона жителей острова, но не все смогут позволить себе пользоваться мобильным интернетом.

По словам руководителей ETECSA, доступ в интернет будет продаваться пакетами на 30 дней и обойдется от примерно $7 (в эквиваленте) за 600 мегабайт до $30 долларов за 4 гигабайта. Просто 100 мегабайт без пакета обойдутся примерно в $10.

Средняя зарплата на Кубе - около $30 в месяц.