Все нефтяные экспортные терминалы Ливии закрыты из-за плохой погоды - NOC

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) сообщила в среду, что неблагоприятные погодные условия привели к закрытию всех нефтяных экспортных терминалов страны.

Свободные мощности нефтехранилищ терминала Эз-Завия находится на критически низком уровне, в результате чего в четверг, возможно, потребуется сократить производство, говорится в заявлении NOC.

Добыча нефти на месторождении Шарара, как ожидает компания, будет снижена вдвое, или на 150.000 баррелей, в четверг начиная с 9:00 по местному времени.

Ранее в среду портовый инженер сказал Рейтер, что несколько нефтяных портов на востоке Ливии, включая Эс-Сидр и Рас-Лануф, прекратили работу из-за плохих погодных условий.