Италия выступает против правил миссии ЕС по спасению мигрантов на море

Италия не считает возможным продолжение миссии ЕС "София", основной задачей которой является спасение людей и противодействие нелегальной перевозке мигрантов через Средиземное море, в соответствии с действующими ныне правилами, заявил в среду глава МВД, вице-премьер Маттео Салвини.

"Мы твердо указываем на невозможность использования процедур высадки, предусматривающих прибытие судов исключительно в итальянские порты. В настоящий момент, несмотря на наши требования изменить существующие правила, значимого прогресса на переговорах по данному вопросу нет. Без учета нашей позиции мы не считаем уместным продолжать эту миссию", - отметил известный политик, выступая в парламентском комитете по контролю за исполнением Шенгенских соглашений.

Итальянские власти в последнее время неоднократно предлагали партнерам по ЕС пересмотреть правила осуществления миссии "София" в соответствии с "принципом честного разделения обязанностей". В августе в ходе неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза глава военного ведомства Италии Элизабетта Трента предложила внести изменения в оперативный план этой операции, введя принцип ротации портов высадки спасенных мигрантов. Однако договоренность по данному вопросу тогда так и не была достигнута. Не было принято решение по данному вопросу и на августовской встрече глав МИД ЕС.

Операция EUNAVFOR MED, позже получившая название "София", действует с 2015 года и нацелена на спасение мигрантов, которые пытаются добраться в Европу через Средиземное море. В июне 2016 года главы МИД ЕС расширили мандат миссии, добавив задачу обучения офицеров береговой охраны и ВМС Ливии. Утвержденный план проведения операций в рамках миссии "София" истекает 31 декабря.