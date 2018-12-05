Власти Франции не исключили отказа от повышения налога на топливо

Правительство Франции может отказаться от повышения налога на топливо, если по итогам консультаций, которые продлятся до марта, не будут найдено приемлемого решения по этому вопросу, сообщил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

"Мы услышали, мы приостановили (повышение налога – ред.), и мы будем искать решение вместе. И если по итогам дискуссий не будет найдено хорошего решения, мы сделаем выводы… Если мы не найдем хорошего решения, мы откажемся от этого (от повышения налога – ред.)", - сказал Гриво в эфире радиостанции RTL.

Повышение налога на топливо было запланировано на 1 января 2019 года. Но возмущенные ростом цен на бензин французы стали массово выходить на улицы по всей стране. Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ответ на протесты движения "желтых жилетов", продолжающихся в стране более трех недель, заявил о ряде шагов для успокоения ситуации, среди них — полугодовой мораторий на рост налогов на топливо, а также проведение дебатов на национальном уровне по теме налогов и возможным изменениям налоговой системы. Однако представители движения "желтых жилетов" считают объявленные меры недостаточными.