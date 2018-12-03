"Желтые жилеты" требуют отставки правительства Франции

Французское протестное движение "желтых жилетов" требует отставки правительства страны. Об этом заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон в интервью радиостанции Europe 1, опубликованном в понедельник, 3 декабря.

По его словам, "желтые жилеты" требуют назначить на должность премьер-министра Франции генерала Пьера де Вилье, который ранее возглавлял Штаб вооруженных сил Франции и ушел в отставку в июле 2017 года из-за разногласий с Макроном по поводу военного бюджета.

По распоряжению президента Франции Эмманюэля Макрона глава правительства страны Эдуар Филипп проведет переговоры с представителями протестного движения.Запланированы также отдельные встречи премьер-министра с главами политических партий, парламентских фракций и мэром Парижа Анной Хидальго, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Переговоры с представителями демонстрантов были изначально запланированы на 3 декабря но потом перенесены на вторник, 4 декабря, сообщает информагентство AFP. На прошлой неделе премьер, а также министр экологии Франсуа де Рюжи, уже проводили встречи с "желтыми жилетами", но они прошли безрезультатно.

В связи с прошедшими массовыми беспорядками в Париже и других городах Макрон также поручил главе МВД Кристофу Кастанеру рассмотреть возможные изменения в правоохранительной системе, говорится в сообщении администрации президента.

"Желтые жилеты" третьи выходные подряд протестовали во Франции против повышения цен на топливо. Они также требуют уменьшения налогового бремени, повышения минимального размера оплаты труда и выражают общее недовольство политикой нынешнего правительства. В протестах, которые вылились в массовые беспорядки в Париже и других городах, участвовали более 10 тысяч человек.

Президент Франции осудил насилие во время протестов по отношению к полицейским, журналистам и другим гражданам. Французское правительство "открыто для диалога, однако не намерено менять свой курс", заявил его представитель Бенжамен Гриво.