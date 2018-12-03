Производственная активность в Китае слегка выросла в ноябре - Caixin/Markit

Производственная активность в Китае немного выросла в ноябре, показало частное исследование, но новые экспортные заказы продолжили сокращаться, нанеся еще один удар по сектору, пострадавшему от торговых противоречий КНР и США.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin/Markit, вырос до 50,2 пункта в ноябре с 50,1 пункта в октябре. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали показатель на уровне 50,0 пункта - отметки, отделяющей расширение активности от спада.

Темпы роста заказов на внутреннем рынке Китая в последние месяцы утратили движущую силу на фоне замедления второй по величине экономики мира. В целом субиндекс, отслеживающий динамику новых заказов, поднялся до 50,9 пункта в ноябре с 50,4 пункта в предыдущем месяце благодаря снижению цен производителей.

Показатели экспорта пока достаточно хорошие, но сохраняющаяся угроза повышения американских пошлин в следующем году на фоне торговой войны с США, главным торговым партнером Китая, препятствует развитию китайского промышленного производства.

Субиндекс новых экспортных заказов снизился до 47,7 пункта в ноябре с 48,8 пункта месяцем ранее в условиях относительно слабого глобального спроса.