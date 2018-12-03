Последнее обновление: 03.12.2018 14:19

Министр нефти Омана видит консенсус в ОПЕК по поводу сокращения добычи

В Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) существует консенсус по поводу сокращения нефтедобычи, заявил в субботу министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи.

В ответ на вопрос, есть ли в ОПЕК, по его мнению, консенсус в этом вопросе, он сказал журналистам: “Я так думаю, да. Нам понравились плюсы от сокращения”.

Министр добавил, что Оман готов поддержать любое решение о сокращении добычи нефти, которое примут ОПЕК и союзники на следующей неделе. “Конечно, мы всегда были сторонниками сокращения”.

На следующей неделе в Вене состоится встреча министров стран ОПЕК, за которой последуют переговоры со странами, не входящими в организацию.

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