Министр нефти Омана видит консенсус в ОПЕК по поводу сокращения добычи

В Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) существует консенсус по поводу сокращения нефтедобычи, заявил в субботу министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи.

В ответ на вопрос, есть ли в ОПЕК, по его мнению, консенсус в этом вопросе, он сказал журналистам: “Я так думаю, да. Нам понравились плюсы от сокращения”.

Министр добавил, что Оман готов поддержать любое решение о сокращении добычи нефти, которое примут ОПЕК и союзники на следующей неделе. “Конечно, мы всегда были сторонниками сокращения”.

На следующей неделе в Вене состоится встреча министров стран ОПЕК, за которой последуют переговоры со странами, не входящими в организацию.