Главы МИД стран НАТО обсудят ситуацию вокруг ДРСМД в декабре

Одной из тем переговоров глав МИД стран НАТО в начале декабря станет ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств стран НАТО намечены на 4-5 декабря в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"На встрече министров иностранных дел стран НАТО в начале декабря мы оценим последствия действий России для договора по РСМД и для Североатлантического альянса", - заявил Столтенберг в публикации для ряда европейских изданий, которую распространила пресс-служба альянса.

Генсек НАТО также заявил о готовности союзников продолжать переговоры по этому вопросу.

"НАТО не намерена развертывать новые ядерные ракеты в Европе. Но как альянс мы привержены безопасности и защите всех наших стран. Бремя ответственности лежит на России. НАТО не хочет новой холодной войны и новой гонки вооружений, и мы сделаем все возможное, чтобы избежать их. Но Россия тоже должна сыграть свою роль", - заявил Столтенберг.

По его словам, союзники "по-прежнему готовы вести переговоры с Россией".